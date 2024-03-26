1.5 milyar liralık 3 villayı mal beyanında göstermeyen İmamoğlu'na Kurum'dan tepki

Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı mal beyanında göstermediğini kabul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemin ilk sırasına oturdu. İBB adayı Murat Kurum, İmamoğlu için "Bir insan mal varlığını niye saklar? Saklama ihtiyacını niye duyarsınız? Anlaşılan o ki biz 81 ilde afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken; rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş." dedi.

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Sarıyer Emirgan'da 50 milyon dolar değerindeki 3 villayı mal beyanında göstermediğini konuk olduğu Uğur Dündar'ın programında kabul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilerin odağında.

İmamoğlu'na bir tepki de en yakın rakibi Murat Kurum'dan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında, Ahmet Hakan’a konuk oldu.

“Biz milletimize villa konforunda ev yaparken, rakibimiz kendisine villa yapmakla meşgulmüş”

Murat Kurum’a; mevcut İBB Başkanı’nın mal varlığına ilişkin açıklama yaptığı bir görüntü de izletildi. Kurum, İBB Başkanı’nın mal varlığı arasında beyan etmediği Emirgan’daki üç villaya yönelik şöyle konuştu: “Burada mal beyanından önce bunu açıklamayıp, mal beyanından hemen sonra 3-4 tane ev, 1,5 milyar liralık bir malı siz nasıl alıyorsunuz? Bunu İstanbullulara niye açıklamıyorsunuz, neyi saklıyorsunuz? Madem böyle bir malınız vardı niye açıklamadınız? Bunların İstanbullulara net bir şekilde ifade edilmesi lazım.”

Kurum, daima şeffaflıktan yana olduklarını vurgulayarak, “Biz şeffaf yönetim yapacağız, her şeyimiz şeffaf bir şekilde milletimizi açıklayacağız. Mal beyanında siz bunları belirtmiyorsunuz, hemen sonrasında her ne hikmetse 1,5 milyarlık malınızı alıyorsunuz. Bunun açıklanması lazım İstanbullulara, bunun net bir şekilde ifade edilmesi lazım. Bir insan mal varlığını niye saklar? Saklama ihtiyacını niye duyarsınız? Anlaşılan o ki biz 81 ilde afetlerde milletimize villa konforunda evler yaparken; rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş.” dedi.