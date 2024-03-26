Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in konuşması gündem oldu: Fenerbahçe'den 'hakemliği bırak' çağrısı

Galatasaray Antalyaspor maçında sarı kırmızılı takım lehine verilen penaltı için maçtan sonra "penaltı değildi" itirafında bulunan maçın hakemi Abdulkadir Bitigen ile Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas arasındaki geçen konuşmalarının yer aldığı video sosyal medyada viral oldu. Fenerbahçe'den Bitigen'e "hakemliği bırak" çağrısı geldi.

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Trendyol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçta hakem Abdulkadir Bitigen'in Galatasaray lehine verdiği penaltı pozisyonu çok konuşuldu.

İşte o pozisyonla ilgili Galatasaray - Antalyaspor maçını yöneten hakem Abdulkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı MHK toplantısındaki konuşma sosyal medyaya düştü.

Galatasaray-Antalyaspor maçından sonra İskoç danışman Hugh Dallas, o haftanın hakemleri ile video görüşmesi yapıyor. Tete'ye yapılan harekete, VAR'ın uyarısı ile tekrar izleyip penaltı veren Abdulkadir Bitigen'e "Pozisyon penaltı mıydı?" diye direkt soruyor. Bitigen de "Bana göre penaltı değildi!" diyor. Dallas da "O zaman neden verdin?" diye sorunca, "Siz bize eğitimlerde VAR'ın itibarını zedelemeyin! Yüzde 99.5 bile olsa uyarılara ayak uydurun" demiştiniz yanıtını veriyor.

Uğur Dündar'dan açıklama: Özür dileyip hakemliği bırakmalılar

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bu konuşmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Dündar yaptığı paylaşımda, "Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den açıklama: Milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir

Fenerbahçe Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısının sosyal medyada yer almasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Can Gebetaş, kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın yıllardır anlatmaya çalıştıkları adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğinde olduğunu belirtti.

Fenerbahçe olarak saha içinde ve dışında standart dışı kararların Süper Lig'in kaderini etkilediğini defalarca belirttiklerini aktaran Gebetaş, "Dün kamuoyu gündemine gelen görüntüler bir kez daha gösteriyor ki Türk futbolu büyük bir kördüğüm ve bataklığın içerisine çekilmektedir. Hakemler etki ve baskı ile verdikleri standardı olmayan kararlar ile ligin kaderine, sezonun gidişine etki etmekte, sorumlular bu vahameti izlemekle yetinmekle kalmayıp bu oluşuma zemin hazırlamakta, futbola yatırım yapan, emek harcayan kulüplerin ve milyonlarca taraftarın hakkı ve hayalleri yenmektedir." ifadelerini kullandı.

MHK'nin söz konusu karşılaşmanın hakemine 1, VAR hakemine ise 2 hafta görev vermediğini hatırlatan Gebetaş, şöyle devam etti:

"Maç hakemi sadece 1 haftalık aranın ardından 3 maç ile ödüllendirilmiş olup; VAR hakemi de 30. hafta ile birlikte tekrar görev almaya başlamıştır. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynadığımız Kasımpaşa müsabakasının VAR hakemine ise 3 haftadır Merkez Hakem Kurulu tarafından görev verilmemektedir. Haykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir."

Gebetaş, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna sesleniyor, bu konuda bir açıklama beklediğimizi, sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." yorumunda bulundu.

Galatasaray'da başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u ağırladığı maç ile ilgili MHK toplantısından gündeme düşen video için konuştu.

Galatasaray'dan açıklama: Bu konuşmalar Ali Koç'a nasıl ulaştı?

Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?" dedi.

Yelkencioğlu ayrıca, "Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bu bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef. Bunlarla ilgili baya bir merakımız var. Onları en kısa sürede ortaya çıkacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.