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Dere kenarında bulunan toprak yol çöktü

Dere kenarında bulunan toprak yol çöktü

Osmaniye’de etkili olan yağış dere kenarındaki toprak yolun çökmesine neden oldu.

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Osmaniye'de 2 gündür etkili olan yağış nedeniyle Karaçay Dere’sinin debisinin artması sonucu, dereye kurulan beton benttin yıkılmasıyla dere kenarında bulunan toprak yolda çökme meydana geldi. Osmaniye Karaçay Alanının yanında bulunan toprak yolda olan çökmeyi fark eden vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Belediye ve AFAD ekipleri, çöken bölgeyi güvenlik şeridi çekerek kapattı. Bölgeye gelen Belediye Başkanı Kadir Kara, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osmaniye Karaçay alanında bulunan aydınlatma direkleri, dereye düşmemesi için belediye personeli tarafından banklara bağlandı.

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