Milyonlar bekliyordu! Hükümetten emekli maaşı açıklaması geldi

Milyonlarca emeklinin gözü seçim öncesi seyyanen zam haberlerindeyken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşları için yeni bir açıklama geldi. Emekliye maaşlarına zam geliyor mu? İşte detaylar...

Abone ol

Bayram ikramiyeleri ve maaş promosyonlarının belli olmasının ardından emeklilerin gözü kulağı yapılacak ek zam haberinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldığı programda maaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz vergide sadeleştirme yapacaklarını söyledi.

Yılmaz, A Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini değerlendiren Yılmaz, istihdamın sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da önemli olduğunu, istihdamın artmasının refahın topluma yayılması anlamına geldiğini söyledi.



Türkiye'nin geçen yıl büyüme ve istihdam konusunda güçlü bir performans gösterdiğini belirten Yılmaz istihdam dostu politikalar izlemeyi sürdüreceklerini bildirdi.



Belediyelerin, yaşam kalitesini artırma, iş ve yatırım ortamını iyileştirme görevini yerine getirmesi gerektiğini de belirten Cevdet Yılmaz, bunun "ekonomik belediyecilik" anlamına geleceğini söyledi.



Yılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir medeniyet birikimi ve bereketli topraklara sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla buralar yük olacak bölgeler değil, Türkiye Yüzyılı'na katkıda bulunacak bölgeler. İnşallah terör sonrası bu yeni yatırım ikliminde hem bölgemizin refahı artacak hem de bu bölgeden ülkemizin kalkınmasına, büyümesine daha fazla destek göreceğiz." diye konuştu.



Tüm Türkiye'de ve bölgede demir yolu yatırımlarına ağırlık vereceklerini, bu bağlantıların daha çok üretim alanları ve limanlara sağlanacağını, yolcudan ziyade yük taşımacılığına yönelik olacağını ifade eden Yılmaz, GAP ve DAP gibi projelerle sulamayı da artıracaklarını kaydetti.

Emekli maaş artışları

Cevdet Yılmaz, büyüme hızı sürüp bütçedeki deprem yükü hafifledikçe tüm kesimlere olduğu gibi emeklilere de daha fazla destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Şunu da hatırlatalım, yılbaşında yaptığımız emekli artışı, yüzde 50 artış, sadece 6 aylıktı. Dolayısıyla ikinci 6 ayda da haliyle artışlar yaşanacaktır." şeklinde konuştu.

Yılmaz, vergide sadeleştirme yapacaklarını, kayıt dışıyla mücadeleyi ve vergi tahsilatını artıracaklarını belirterek, "Bunları yaptığımız zaman zaten vergi gelirlerimiz haliyle artacaktır. Adalet de artacaktır. Verginin tabana yayılması da sağlanmış olacaktır." dedi.