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AK Parti Aksaray mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelik enflasyonu düşürmek

AK Parti Aksaray mitingi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öncelik enflasyonu düşürmek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aksaray mitinginde yaptığı konuşmada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi ve önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz.Öncelik enflasyonu düşürmek." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz"

Sizler yanımızda olduğunuz müddetçe bize durmak, duraksamak yok. Milletimize sözümüzü hep yerine getirdik. 21 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Üretimde, büyümede tarihimizin en iyi seviyesini gördük. Savaşların, krizlerin olumsuz etkilerini göğüslüyoruz. Can yakan enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ile boğuşuyoruz. Tüm emeklilerimize 5 bin lira ödeme yaptık. Yıl başında emeklilerimizin maaşını yüzde 50 artırdık, ikramiyelerini yüzde 50 artırdık. Promosyonları 8-12 bin lira aralığına yükselttik.

"Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak"

Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmesi ile elimiz rahatlayacak. Enflasyon ortamında ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali eriyip gidiyor. Alım gücündeki düşüşü telafi için adımlar atıyoruz.  Öncelik enflasyonu düşürmek.

"Ekonomimizi daha da güçlendireceğiz"

Daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam edeceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Devletimizi, ordumuzu, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz.

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