DEM Parti'den 'Ahmet Saymadi' açıklaması: İtiraf değil, olsa olsa iftiradır

DEM Parti, bazı haber kaynaklarında ‘parti meclisi üyesi’ olarak tanıtılıp açıklamalarına yer verilen Ahmet Saymadi adlı kişinin parti kurullarında yer almadığını ve parti adına hiçbir konuşma yetkisinin bulunmadığını açıkladı. Saymadi'nin sözlerinin hayal ürünü olduğunu kaydeden açıklamada; "İktidar medyasının 'büyük itiraf' olarak lanse ettiği bu sözler itiraf değil olsa olsa iftiradır" denildi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Ahmet Saymadi isimli kişinin "DEM Parti’nin CHP’yle ittifak kurup seçimlere CHP listesinden girdiğine ve kazanılan belediyelerde başkan yardımcısı olacaklarına" dair ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. "İktidar kirli oyunlarına devam ediyor" başlıklı açıklamada, Saymadi'nin konuşmaları yalanlandı.

Açıklamada “İktidarın korkulu rüyası haline geldiği ve topluma karşı kurulan kumpasları boşa çıkardığı için partimiz her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de özel savaş yöntemlerinin, karalama kampanyalarının, kara propagandaların ve saldırıların hedefindedir. Daha önce yalan, iftira, montaj videolarla partimizi hedef alan iktidar ve denetimindeki medya aparatları bu seçimde de DEM Parti ve Kürt düşmanlığını temel siyaset haline getirmiştir" denildi.

DEM Parti adına açıklama yapan Ahmet Saymadi’ye de değinilen açıklamada, "DEM Parti Parti Meclisi üyesi olmadığı halde öyleymiş gibi lanse edilen Ahmet Saymadi’nin bir dernekte yaptığı konuşmaların yürütmenin başı ve iktidar medyası tarafından kullanılması saldırıların son halkasıdır. İktidar medyasının ‘büyük itiraf’ olarak lanse ettiği bu sözler itiraf değil olsa olsa iftiradır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Parti kurullarımızda yer almayan, partimiz adına hiçbir konuşma yetkisi bulunmayan Saymadi’nin açıklamaları tamamen kendi hayal dünyasının ürünleridir. Partimizin ‘Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde kimlerle görüştüğü ve hangi sonuçları elde ettiği parti sözcülerimiz ve yetkili kurullarımız tarafından aşama aşama kamuoyuna açıklanmıştır. Kent Uzlaşısı CHP veya başka bir parti ile tariflenemez, ayrıca Kürt coğrafyasında hiçbir parti ile anlaşmamız yoktur. Kişisel egolarına, gündem olma dürtülerine yenik düşerek partimiz hakkında hayal ürünü senaryolar yazanların halkımız ve partimiz nezdinde hiçbir hükmü ve karşılığı yoktur.

Erdoğan’ın ‘bunlar irade olamıyor’ açıklamalarından sonra iktidar medyası tarafından kullanılan bu tür açıklamaların kime ve neye hizmet ettiği ortadadır. Partimiz diğer bütün partilerden farklı olarak siyaseti halklaştırmış, toplumu, seçmenini, üyelerini aday belirleme önseçimlerine ve karar alma süreçlerine katmış yegane partidir. Genel seçimlerden sonra yaptığımız yüzlerce halk toplantısı, düzenlediğimiz konferanslar ve aldığımız kararlar bunun göstergeleridir. Partimiz siyaseti dar siyaset seçkinlerinin işi ve uğraşı olmaktan çıkarmıştır. Bütün saldırılara, iftiralara, kumpaslara ve ayak oyunlarına rağmen Newroz kutlamalarında ve seçim kampanyasında milyonların partimiz etrafında kenetlenmesini hazmedemeyenler en iyi bildikleri şeyi yaparak, yalan, iftira, karalama kampanyaları ile sonuç almaya çalışmaktadır.

Bir kez daha hatırlatalım ki, bunlar beyhude çabalardır. Başta AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, DEM Parti’nin iradesini görmek isteyenlerin başka yerlere bakmasına gerek yok, Newroz meydanlarına, seçim mitinglerimize bakmaları yeterlidir. DEM Parti siyaset üretme becerisiyle, mücadele azmiyle halklarımızın hak ve menfaatlerini en üst düzeyde temsil etmeye, iktidarın oyunlarını boşa çıkarmaya ve 3’üncü Yol siyasetini büyütmeye devam edecektir. Partimiz ve halklarımız kara propagandayı ve kirli oyunları boşa çıkaracaktır.