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Manisa FK'da 3 genç oyuncuya milli davet

Manisa FK'da 3 genç oyuncuya milli davet

Manisa Futbol Kulübünün genç oyuncuları Burak Efe Adıgüzel, Oğuzhan Yurtdaş ve Eymen Baydar, U14 Milli Takımı'na davet edildi.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, milli takımlara oyuncu göndermeye devam ediyor. U14 Milli Takımı'nın 5 ve 8 Nisan tarihlerinde Üsküp'te Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Manisa FK'nın genç kalecisi Burak Efe Adıgüzel, defans oyuncuları Oğuzhan Yurtdaş ve Eymen Baydar, U14 Milli Takımı'na çağrıldı. Manisa Futbol Kulübü Akademisi, U14 Milli Takımı'na 3 oyuncu göndererek en çok futbolcu gönderen kulüpler arasında yer aldı.

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