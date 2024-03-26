Gazze'de can kaybı 32 bin 414'e yükseldi

İsrail ordusu, 172 gündür düzenlediği saldırıların yanı sıra yardımların ulaşmasını engelleyemeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki can kaybı son 24 saatte 93 artarak 32 bin 414'e yükseldi.

Abone ol

İsrail ve Hamas arasındaki savaş 7 Ekim'den bu yana devam ederken saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği eden saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştı.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.