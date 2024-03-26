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Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dur ihtarına uymayan sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladılar.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Mesudiye mahallesinde meydana geldi. Devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 ZS 656 plakalı aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kaçan sürücünün peşine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerden kaçarken drift atıp trafiği tehlikeye sokan sürücü, 15 kilometrelik kovalamaca sonucu aracın önü kesilerek yakalandı.

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