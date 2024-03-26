Trabzonspor'dan tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama: Bir an evvel serbest bırakın

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ertürk, Fenerbahçe maçından sonra sahaya girip Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve tutuklanan 5 taraftarın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası tutuklanan taraftarlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Ertürk, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir.

Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."