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Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazada bir aile yok oldu

Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazada bir aile yok oldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada vefat edenlerin kimliklerinin öğrenilmesiyle aynı aileden 6 kişinin öldüğü belirlendi.

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Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza; Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla yaşandı. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan; Mehmet Sönmez, Zeliha Sönmez, Eray Sönmez, Ecrin Sönmez, Zeki Kara, Döndü Kara hayatını kaybetti. Kazada ölen; Mehmet ve Zeliha’nın karı koca olduğu, Eray ile Ecrin Sönmez’in çiftin evlatları olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada ölen Zeki Kara’nın Zeliha Sönmez’in ağabeyi olduğu ve Döndü Kara’yla evli olduğu öğrenildi. Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aileden geriye kalan Melek Su Sönmez’in de hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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