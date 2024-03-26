Mahra'nın ceza davasına soruşturma izni engeli

Antalya’nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan ve hastanedeki 23 günlük yaşam savaşını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın ceza davasının duruşması yapıldı. Duruşmada dosyadaki eksiklik nedeniyle davanın görülmesinin durdurulmasına karar verildi.

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Belek Mahallesinde 5 Mart 2022 tarihinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza duruşmasına Mahra Melin’in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, avukatları Anılcan Öcal, Devrim Koçak ile Meltem Zorba ve ailenin çok sayıda yakınları katıldı. Mahkeme heyeti dosyada sanık olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü G.G. M'nin memur olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmadığı eksikliği nedeniyle ilgili memurun soruşturma izninin alınmasına kadar davanın durdurulmasına karar verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Murat Pınar, "Kızımın başıboş köpekler tarafından kovalanması sonucu geçirdiği trafik kazası nedeniyle tüm sorumlulardan şikayetçi olduk. Araç şoförü, köpekleri başıboş bırakan idare ve aklınıza gelebilecek herkesten. Hatta savcılık resen aile olarak bizi de soruşturdu ve bizim bir kusurumuz olmadığı, araç şoförünün tüm kurallara uygun davrandığı sonucuna vararak hem anne baba olarak biz hem de araç şoförü ve diğerleri hakkında takipsizlik kararı verdi. Kusur ise kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu. Köpekler bilinçsiz varlıklar olarak hak ve yükümlülük sahibi olmadıkları için de onları başıboş bir şekilde sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü kızımın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor. Bu doğru fakat eksik bir tespit. Oysaki asıl sorumluluk, o makamda oturan ve başta sağlık, güvenliğimizi temin etmek zorunda olan belediye başkanının, bu İdare Mahkemesi kararlarına göre tartışmasız. Belediye Başkanının, 'ben değil şu çalışan sorumlu' diyerek bu sorumluluktan kaçması düşünülemez. Yaşadıklarımız aşikar, kızım gibi başka çocuklar ve kişilerde aynı şekilde başıbol köpeklerden kaçarken kaza geçirdiler"dedi.

"Mahralar ölmesin"

Başıboş köpekler nedeniyle pek lok yaralanma ve ölüm olayının yaşandığını belirten Pınar, " 2 gün sonra kızımı toprağa vereli 2 yıl olacak ve hala evimin önünde Mahra'mızı kaybettiğimiz yerde tüm şikayetlerimize rağmen hala başıboş köpekler var. Diğer iki evladım için bütün evlatlar için her gün aynı korkuları yaşıyoruz. Ama bu vebali taşıyan belediye ve beslemeciler utanmadan o köpekleri orada beslemeye devam ediyor. Benim kızımla yaz tatil planları yapmam gerekirken, katillerinin duruşmasını düşünüyor, kaybedişimin ikinci yılı anmasını planlıyorum. Kızımın yaşadığı korkuyu, kamyon bacağını ezdiğinde çektiği acıyı, hastane de tam 23 gün yaşadıklarını, bacağının kesilmesini, çaresiz bakışlarını asla unutmadım, unutamam. Devletimiz de unutmasın, sorumlular gerekli cezayı alsın başka Mahralar ölmemesi için tedbir alınsın. Kızımın eziyet çektiği tam 23 gün, 552 saat, 33.120 dakikayı asla unutamıyoruz! Kimse de unutmasın, çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.