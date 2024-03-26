Heyelan meydana gelen yol kısa sürede trafiğe açıldı

Muş-Kulp kara yolu meydana gelen heyelan nedeniyle geçici olarak kapatılırken yapılan temizleme çalışmaları sonrasında tekrar ulaşıma açıldı.

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Muş-Kulp kara yolunun 49. kilometresinde meydana gelen heyelan, yolun geçici olarak kapatılmasına neden oldu. Temizleme çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.



Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve yol güvenliğine özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulunarak, yeni heyelan risklerine karşı gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.