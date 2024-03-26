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İstanbul'da büyük çaplı anket: Şehrin en büyük korkusu deprem

İstanbul'da büyük çaplı anket: Şehrin en büyük korkusu deprem

Bir araştırma şirketi tarafından 408 bin 79 kişiyle yapılan ’Büyük İstanbul Depremi Anketi’, İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösterdi.

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Beklenen büyük İstanbul depremi tanımında artık “Beklenen” kelimesinin yerini “Kapıdaki” kelimesi aldı. Yapılan anket çalışmasında verilen cevaplarla İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

İstanbullunun en büyük korkusu deprem

Özellikle İstanbul’da 2019 yılında verilen seçim vaatlerinin tutulmadığı tartışmaları ve adayların hemen hepsinin gündeminde kentsel dönüşümün yer aldığı bu kampanya döneminde Özdemir Araştırma Şirketi İstanbul genelinde 10-25 Mart tarihleri arasında telefonla arama yöntemi (IVR) kullanarak 408 bin 79 kişiyle büyük çaplı bir anket çalışması yaptı. Yapılan anket çalışmasının sonuç raporunda şu iki tespit öne çıkıyor: İstanbullunun en büyük korkusu deprem; en büyük derdi ise depreme hazırlanmak.

Katılımcıların yaş, cinsiyet, ilçe ve köken olarak İstanbul’u yansıttıkları dev ankette İstanbullulara muhtemel büyük depreme karşı yaptıkları şahsi hazırlıkları ve depreme yönelik kamusal çalışmalar soruldu. Araştırma bulgularına göre İstanbulluların yüzde 83,7’si beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık yapılmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 38,6’sı deprem tatbikatlarına katılırken yüzde 27,2’sinin de deprem çantası hazır ve yüzde 45,1’i ise deprem toplanma alanlarını biliyor. Yapılan anket çalışmasında verilen cevaplarla İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

Büyük İstanbul Depremi Anketi sonuçları, Özdemir Araştırma Şirketi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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