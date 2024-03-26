Erden Timur'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında, "Postalla bile bir insanın kafasına vurduğunuzda Yargıtay silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Giren de vuran da yargılanmalı" dedi.

Abone ol

Süper Lig'de geride kalan 30 haftayı topladığı 81 puanla lider olarak tamamlayan Galatasaray, milli ara döneminde idmanlarını Antalya'da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar takım halinde Belek'te çalışmalarına devam ederken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"O hesabın FETÖ bağlantısı var"

Timur, sözlerine MHK Toplantısı'nı yayınlayan hesap hakkında başladı:

O hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Ve kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor.

TFF'nin üzerinde baskı olduğunu söyleyen Timur, şunları dedi:

Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri takdire şayan.. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz.

"8-10 puan fazla aldılar"

Fenerbahçe'nin fazladan puan aldığını belirten Erden Timur, şu değerlendirmeyi yaptı:

İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep!

"Galatasaray ve Fenerbahçe'yi incelesinler"

Erden Timur, sözlerine şöyle devam etti:

Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?

"Fenerbahçeli futbolcular yanlış yaptı"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Erden Timur, şu ifadelerde bulundu:

Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Galatasaray - Fenerbahçe maçında da oldu. Fenerbahçe Stadı'nda da oldu. Yoğun boyutta olan şeyler, kesinlikle olmamalı. Aynı şekilde sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken.... Bırakalım futbolu dışarıda bile düşen insana vurulmaz... Halil Umut Meler'de de aynı tepkileri verdik. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisi hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor "Herkes adil yargılanmalı." diyor. Bizim futbolcularımız olsa, asla konuşmayız. Kulüp açıklaması, kamuoyu baskısı... Adalet Bakanı aleyhine şeyler söyleniyor. Bunlar gerçekten yanlı.

"PFDK sevklerini göreceğiz"

PFDK'nın sevklerini beklediklerini belirten Timur, şöyle konuştu:

Baskıdan dolayı sevk yapılmıyor. Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Güleriz ağlanacak halimize gibi bir drama yaşıyoruz. Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. Futbolcuların olumsuz etkilenmesi ayrı konu, onları anlıyoruz. Ancak yerdeki insana koşan insana döner tekme atan, kramponla... Bunlar ayrı konu. PFDK'nın sevkleri iki günde yapması gerekirken, bu baskı yüzünden bunlar oluyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz. Siyasilere bile baskı yapılıyor. TFF'ye seçim öncesi böyle bir baskı yapıyorlar mı? Hukuki olan herkesin sevk edilmesi, karar da PFDK'nındır. Meşru müdafaada tokatla gelen 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor! Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz! Toplum olarak adil olalım. Çok daha ağır şeyler oldu ama Antalyaspor maçından sonra konuşmadık. Yayıncı kuruluş görüntüyü vermiyor, sonra diğer programda veriyor. ortadan konuşmak zorundayım.

"Neden insanlara baskı yapıyorsunuz?"

Erden Timur, çarpıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

PFDK'nın sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur!

"İnşallah derbiye şampiyon çıkarız"

Şampiyonluk hakkında konuşan Erden Timur, şu sözleri sarf etti:

İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum İnşallah öyle olur, öyle olursa derbi hafif havada geçer. Gerginlik artmamış olur. Oyuncuların morali yüksek. Ancak bu tip konular etkiliyor. Onları bu konularda minimum konuşturtmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman biz konuşturtmuyoruz. Gerilimi artırmamak adına.. Kurunun yanında yaş da yanıyor. Herkes hayali ile birleşti, herkes kararlı. Mayıs ile ilgili tek gündemimiz hakkımızla şampiyon olmak.

"Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı"

"Ali Koç'un Kulüpler Birliği'nden istifası sonrası geri dönmesini isteyen 10 kulüp olduğu söyleniyor. Galatasaray'ın görüşü ne?" sorusuna Timur, şu cevabı verdi:

Kulüpler Birliği'ne başkanımız gidiyor. Ali Koç'un istifası ve sonrasıyla ilgili bir şey konuşulmadı.

"Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum"

Timur, Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları.