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Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu artırdı

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde bir karar daha alarak, Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti ve ayrıca not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

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Türkiye'nin kredi notunu artıran ve büyüme beklentisini yükselten kredi ve derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bu kez de Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu yükselttiğini açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü “pozitif” olarak belirledi.

Vadeli döviz cinsinden kredi notu "B"den "B+"ya yükseltildi

Kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin yapılan değerlendirmenin ardından gerçekleştirilen açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiği aktarıldı.

Not görünümü "pozitif" yapıldı

Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

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