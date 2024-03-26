Avusturya - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta Avusturya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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A Milli Takım, EURO 2024'e hazırlanırken, Avusturya ile deplasmanda özel bir maça çıkacak.

CANLI SKOR: AVUSTURYA 2-1 TÜRKİYE

Ernst Happel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takım, üç gün önce Macaristan'a karşı oynadığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu. Avusturya ise iki gün önce Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yenerek bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Giovanni Baccini ve Davide Imperiale yapacak.

İlk 11'ler

Avusturya: Schlager, Posch, Wöber, Danso, Mwene, Gregoritsch, Xaver Schlager, Seiwald, Laimer, Baumgartner, Schmid

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız