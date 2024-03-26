Beşiktaş, EuroCup'ta Bourg Bresse'ye mağlup oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Bourg Bresse'ye 86-74'lük skorla yenildi.Abone ol
Avrupa basketbolunun iki numaralı organizasyonu EuroCup'ta yarı final heyecanı yaşanıyor.
Yarı final ilk maçında Fransız takımı Bourg Bresse ile temsilcimiz Beşiktaş, karşı karşıya geldi.
Ekinox Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-74'lük skorla ev sahibi ekip Bourg Bresse oldu.
İkinci maç İstanbul'da
İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak.
Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.