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Osmaniye'de yön levhasına çarpan 18 yaşındaki motosikletli öldü

Osmaniye'de yön levhasına çarpan 18 yaşındaki motosikletli öldü

Osmaniye'de yön levhasına çarparak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde seyir halde olan 18 yaşındaki Enes Doruk idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından sürücüyü Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Enes Doruk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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