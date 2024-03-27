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Antalyaspor'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

Antalyaspor'dan dikkat çeken Galatasaray paylaşımı!

Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşımda bulunarak önemli ifadeler kullandı.

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Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Akdeniz ekibi, 4-2 kazandığı maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Adalet herkese bir gün lazım olacak" paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024 tarihli MHK toplantısının Galatasaray - Antalyaspor maçının analiz edildiği bölümü sosyal medyaya sızdırılmış, ardından Türkiye Futbol Federasyonu, toplantının tam halini paylaşmıştı.

Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen'in, Galatasaray lehine verdiği ilk penaltı kararı için "Abdülkadir, 1 hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelten MHK Hakem Eğitmeni Hugh Dallas'a, "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını vermişti.

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