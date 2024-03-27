Fatih Portakal 'Yanlış duymadınız' dedi tek tek saydı! İşte sürpriz beklenilen iller...

Yerel seçimlere son 4 gün kala gazeteci Fatih Portakal, sürpriz beklediği illeri açıkladı. 31 Mart akşamının sürpriz sonuçlara gebe olduğunu savunan Portakal, 'Yanlış duymadınız' diyerek el değiştirmesini beklediği illeri tek tek saydı. İstanbul ve Ankara'daki seçim yarışını da değerlendiren Portakal'ın "Farkla kazanacağı konuşuluyor" ifadesi dikkat çekti.

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Türkiye, 31 Mart akşamı sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yerel seçimler için son 4 güne girilirken, adaylar son çalışmalarına ağırlık verirken, son anket sonuçları da yakından takip ediliyor. Özellikle İstanbul ve Ankara'daki seçim sonuçları şimdiden merak konusu olurken, bazı illerde de sürprizlerin olabileceği konuşuluyor.

Seçimlere doğru geri sayıma geçilirken, el değiştirmesi muhtemel iller de ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'deki yayında son kulis bilgilerini paylaştı.

İstanbul ve Ankara'da son durum

İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda olduğunu savunan Portakal, Ankara'da ise AK Parti adayı Turgut Altınok'un geride kaldığını söyledi.

"Yanlış duymadınız" diyen Portakal, 31 Mart akşamı sürpriz beklenen illeri de tek tek saydı.

Fatih Portakal'ın yaptığı açıklamalar şöyle:

Ankara'daki yarış Mansur Yavaş'la Turgut bey arasında geçecek. Turgut bey konu açamadı. İlk başta koyun buduna kuzu buduna takılı kaldı. Ondan sonra iktidar bile para veremezken emekliye 5 bin TL dedi. Ardından da mal varlığında çok sıkıştı kaldı. Orada zaten toparlayamadı bir daha. Tabi sandık her şeyi değiştirir ama Mansur Yavaş'ın farkla kazanacağı bile konuşuluyor.

"Psikolojik üstünlük İmamoğlu'nda"

İstanbul'da psikolojik üstünlüğün İmamoğlu'nda olduğunu düşünüyorum. İmamoğlu'nu önde gördükleri için 17 Bakanı da İstanbul'da sahaya sürdüler.

Sürpriz olabilecek yerler: Bursa ortada. Manisa diyorlar. Balıkesir, Edirne, Antalya, Hatay'da bir değişiklik olabileceği yani ele değiştirebileceğini söylüyorlar.

Yanlış duymadınız

Kastamonu, Niğde, Uşak... yanlış duymadınız. Hatta bugün konuştuğum bir arkadaş dedi ki çoklu adayların olduğu yerlerde sürpriz sonuçlar olabileceğini söyledi.. Çok sürprize gebe bir seçime doğru gidiyoruz.