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Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi, 3 araç birbirine girdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

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Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde giden kamyonetin önene domuz çıktı. Domuzu gören kamyon şoförü kamyona ani firene basarak domuza çarptı.

Arkadan gelen diğer kamyon aniden yavaşlamasıyla birlikte aynı istikamette giden 48 AKG 364 plakalı motosiklet de kamyona çarparak sürüklendi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Trafik kısa bir süreliğine araçlara kapatılırken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fulya Ç. ve arkasındaki yolcu Selamet T., Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Telef olan domuz ise yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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