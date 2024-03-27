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Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet otluk alana uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinden kontrolden çıkan kamyonetin yeşil alana devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu OSB köprülü kavşağında meydana geldi. Bursa'dan gelip İnegöl merkeze dönüş yapmak isteyen sürücü Muzaffer D. yönetimindeki 16 KOZ 62 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yeşil alan üzerine devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Selahattin D. (32) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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