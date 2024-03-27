Gökhan Zan'dan yeni açıklama: Para sorunum yok, yedi sülaleme yeter

TİP Milletvekili Ahmet Şık geçtiğimiz gün Gökhan Zan’ın ses kaydıyla ilgili hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

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Seçimlere sayılı günler kala TİP'in Hatay adaylığında ciddi bir kriz çıkmıştı. TİP, Hatay Belediye Başkanı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmişti. TİP’in 27 sayfalık Adli Bilişim Uzmanı raporuna göre ses kayıtları deepfake değil gerçek. Konuyla ilgili konuşan Zan, “TİP’in raporu hukuken geçersiz; yedi sülaleme yetecek param var” dedi.

Raporda ses kaydının deepfake, montaj değil gerçek olduğu bilgisine yer verildi.

Gökhan Zan, T24’ten Candan Yıldız’ın sorularını yanıtladı...

“TİP sizi istemiyor ama siz ısrarla TİP’in adayıyım diyorsunuz. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?” diye sorduğumda yanıtı şu oldu:

“Onur, şeref ve haysiyet meselesi. Kusura bakmasınlar çamur at izi kalsın, öyle bir dünya yok.”

Ses kaydıyla ilgili Adli Bilişim Uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlattığı raporu da sordum Zan’a.

Hazırlanan rapora göre, dolaşımda olan video kayıtlarındaki seslerin tonlama, hız ve vurgularında doğal olmayan bir değişiklik yok.

Gökhan Zan, özel bir şirketin hazırladığı raporun değersiz olduğunu savundu:

“Yeterli teknolojik ekipman olup olmadığı bile meçhul olan bir kişi. Hukuken hiçbir geçerliliği yoktur. Ben ses kayıtlarını savcılığa verdim. Hukuken bağlayıcılığı olan, Adli Tıp Ses ve Görüntü İnceleme İhtisas Kurulu’nun raporudur.“

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nun Adli Bilişim İhtisas Dairesi’nden söz ediyor Gökhan Zan…