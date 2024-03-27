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Enkaz altında kalan depremzede kadın, yaptığı ürünlerle geçimini sağlıyor

Enkaz altında kalan depremzede kadın, yaptığı ürünlerle geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan depremzede kadın, el emeği göz nuru yaptığı ürünlerle hem moral buluyor hem de ekonomisine katkı sağlıyor.

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Kıyameti yaşadık diyen Kocalar, "Ben bir depremzedeyim. Maalesef ki kıyameti yaşadık. Ben giriş kattaydım. Evimiz müstakildi. Ev sahibimiz yukarı kattaydı, Biz alt kattaydık. Deprem anında eşim ve kızım dışarıya çıktı ama ben enkaz altında kaldım. Ben o an zannettim kıyamet koptu. Beton benim üzerime düşmüş. Kendime geldiğimde balkon üzerimdeydi. Kaburgalarım kırılmış. Belimde, kafamda ve bacaklarımda hasar oluştu .Benim hastane sürecim Kayseri'de devam etti. 21 gün orada kaldıktan sonra beni İstanbul'a gönderdiler. Orada tedavimi gördüm ve memlekete geldim. Burada evlerimiz olmadığı için konteyner verdiler ve orada yaşamaya başladık. Hayatımızı bir şekilde devam ettirmek zorundayız. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

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