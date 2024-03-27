BIST 8.767
DOLAR 32,23
EURO 35,08
ALTIN 2.261,15
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan Londra'daki evle ilgili 'belgeli' açıklama

Mansur Yavaş'tan Londra'daki evle ilgili 'belgeli' açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kızının tartışma konusu olan Londra'daki eviyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Evi 'mortgage' sistemi ile alındığı vurgulanan açıklamada; Yavaş'ın kızına bu satın alımda 100 bin pound hibe yaptığı belirtildi.

Abone ol

Partiler yerel seçim için adaylarını açıkladıktan sonra gözler bu adayların mal varlıklarına çevrilmişti... Mal varlığı açıklayan isimlerin arasından CHP'nin Ankara'da yeniden aday gösterdiği mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş da vardı...

Ailesinin ve kendi mal varlığını açıklayan Yavaş'ın kızının Londra'daki evi tartışma konusu oldu. Londra'daki o evle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yavaş'ın İletişim Ofisinden yapılan açıklamada; tüm harcamaların mal beyanında açıklandığı, aynı şeffaflığın AK Parti adayı Turgut Altınok'tan da beklendiğini aktarıldı.

Yavaş'ın kızının İngiltere Londra'da "Princess Avenue"de 465 bin Sterlin'e ev aldığı ve mortgage kredisi çekildiği de belgeli olarak açıklamada yer verildi. Açıklamada ek olarak; ABB Başkanı Yavaş'ın ev satın alınırken kızına 100 bin pound hibe ettiği, bunun da mal beyanında bulunduğu belirtildi.

Londra'daki evle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Temiz, şeffaf ve ahlıklı siyaset adına Mansur Yavaş’ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonlarını açıklıyoruz:

Çağlayan Yavaş, evini 465.000 Sterlin'e almıştır.

465.000 Sterlin’in 372 bin 999 Sterlin’i banka kredisi çekilmiştir

Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32 yıl taksitle geri ödenecektir. Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur"

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye’de yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 21,4 arttı
Türkiye’de yaşlı nüfusu son beş yılda yüzde 21,4 arttı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı
Şirin Payzın'dan kötü haber! Almanya'da kaza geçirdi
Şirin Payzın'dan kötü haber! Almanya'da kaza geçirdi
Yeniden Refah MKYK üyesi Akyüz parti yönetimine önerdi: Kahraman olurlar
Yeniden Refah MKYK üyesi Akyüz parti yönetimine önerdi: Kahraman olurlar
Kacır: "Milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan sildik artık"
Kacır: "Milli savunma sanayimizle terörü topraklarımızdan sildik artık"
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
Mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu
Enkaz altında kalan depremzede kadın, yaptığı ürünlerle geçimini sağlıyor
Enkaz altında kalan depremzede kadın, yaptığı ürünlerle geçimini sağlıyor
Ramazan’da hazımsızlık yaşamamak için 10 altın formül!
Ramazan’da hazımsızlık yaşamamak için 10 altın formül!
Dere kenarında ceketi ve takma dişleri bulunmuştu! 5 gündür haber alınamıyor!
Dere kenarında ceketi ve takma dişleri bulunmuştu! 5 gündür haber alınamıyor!
Gökhan Zan'dan yeni açıklama: Para sorunum yok, yedi sülaleme yeter
Gökhan Zan'dan yeni açıklama: Para sorunum yok, yedi sülaleme yeter
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak