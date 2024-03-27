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Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yerel seçimler Türkiye genelinde seyahat hareketliliğine yol açtı

 Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı. Yoğunluğun en çok yaşandığı yerler Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde...

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Obilet'ten yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerde oy kullanmak için vatandaşlar, online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu.

Obilet'in verileri, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle en yoğun seyahat hareketliliğinin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde olduğunu gösteriyor.

Kayıtlı oldukları seçim bölgelerinden uzakta yaşayan vatandaşların, oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Siirt, Ağrı, Batman Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor.

Online bilet satışlarında geçen yıla göre en çok artış olan ilk 20 ilin yer aldığı bölgelere bakıldığında 8 ilin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, 6 ilin Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve birer ilin de İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde olduğu görülüyor.

Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken, otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. En çok bilet alınan tarih 29 Mart oldu.

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