Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı: Bir kişi öldü!

Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona bölgesine düzenlediği füze saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

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The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli yetkililer, roketin çarptığı binada bulunan 25 yaşındaki bir kişinin öldüğünü, bir diğer kişinin ise yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin ise henüz bir detay açıklanmadı.

Hizbullah, saldırıyı doğruladı

Hizbullah Hareketi de Lübnan'ın güneyinden İsrail'e düzenlediği füze saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Habbariye'de 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan sağlık merkezine yönelik saldırısına karşılık Kiryat Şmona'daki 769'uncu Tugay Komutanlığı'na onlarca füze fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Cemaat el-İslami'ye ait bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.