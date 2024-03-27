Sağlık ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerinin yoğun mücadelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Çaldıran ilçesine bağlı Akbaşak Mahallesi'nde 4 yaşındaki çocuk rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan aile, mahalleye ambulans talep etti. Zorlu hava ve yol şartlarından dolayı ambulans hastaya ulaşamayınca bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Zorlu bir mücadelenin ardından mahalleye giderek hastaya ulaşan UMKE, olay yerinde hastanın gerekli kontrollerini sağladıktan sonra güvenli noktada bekleyen ambulans ekiplerine teslim edildi. Hasta, ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.