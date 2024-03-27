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Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?

Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'la ilgili sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Esenyurt’ta DEM’in desteklediği İmamoğlu’nun da danışmanlığını yapan Özer'in tepki çeken görüşlerini paylaştı. Gazeteci Hadi Özışık, İmamoğlu-İYİ Parti atışmasını tüm yönleriyle değerlendirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Esenyurt'ta oylarınızı bölmeyin' çağrısına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan yanıt geldi.

Esenyurt’ta DEM’in desteklediği İmamoğlu’nun da danışmanlığını yapan Özer'in Esenyurt adaylığına değinen Vural, "Danışmanın da olan CHP Esenyurt adayı Türkçe'ye paralel dil, Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini, Türklüğün Anayasadan çıkarılmasını, yerel parlamentolar, öz savunma gücü istiyor." dedi.

Hepsini ve daha fazlasını gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalında canlı yayınlanan programında değerlendirdi.

HADİ ÖZIŞIK'IN PROGRAMININ TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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