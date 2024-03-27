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Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı

Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, mahsur kalan yatalak hasta ekiplerce evden çıkartıldı.

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Yangın, gece sıralarında ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Yangın, Şaban Çakır'a ait iki katlı binanın giriş katında meydana geldi. Alevler kısa sürede salon kısmında büyürken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Evde yangın sırada yatalak olduğu öğrenilen Halit Çakır isimli yaşlı adam, itfaiye ekiplerce çıkartıldı.

Dumandan etkilenen ve ellerinden yaralanan Halit Çakır., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın yarım saat süren çalışma ile söndürüldü. Evin salon ve mutfak tarafı tamamen yandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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