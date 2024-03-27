BIST 8.823
DOLAR 32,23
EURO 35,10
ALTIN 2.269,57
HABER /  GÜNCEL

Şişli’de uyuşturucu, kalem ve elektronik sigaranın içinden çıktı

Şişli’de uyuşturucu, kalem ve elektronik sigaranın içinden çıktı

Şişli’de uyuşturucu maddeyi kalem ve elektronik sigara içine gizleyen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, ekipler 24 Mart’ta saat 17.40 sıralarında Şişli Eskişehir Mahallesi’nde hal ve hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, şüphelinin üst aramasında, montunun iç cebinde küçük çanta, elektronik sigara içerisinde 2 extacy, kalem içerisine gizlenmiş halde 10.5 gram metamfetamin ve 55,3 gram ketamin buldu. Ayrıca şüphelinin üzerinde olan 1 şırınga, 1 cep telefonu ve bin 620 lira ele geçirildi. Şüpheli, F.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!
Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor
İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
Diyarbakır'da elektrikli tekneler deneme seferine başladı
Diyarbakır'da elektrikli tekneler deneme seferine başladı
Fatih Erbakan üye sayısını açıkladı: MHP'yi geçtik sıra İYİ Parti'de
Fatih Erbakan üye sayısını açıkladı: MHP'yi geçtik sıra İYİ Parti'de
Kalp hastası bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
Kalp hastası bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
Bursa'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklama geldi
Bursa'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklama geldi