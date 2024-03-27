İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yüzü ve bedeninde oluşan yanıklar nedeniyle kaldırıldığı Şifa Hastanesi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle tedavisi yarım kalan Seca Cüneyd, tedavisi için yardım bekliyor.

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İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırıların hedefi olan Filistinlilerin hayata tutunma mücadelesi de sürüyor. İsrail’in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 yaşındaki Seca Cüneyd’in yüzünde ve bedeninde yanıklar oluştu. Babası Bilal Cüneyd tarafından Şifa Hastanesi’ne kaldırılan Seca, yanık tedavisine başlansa da tedavi İsrail saldırısı nedeniyle yarım kaldı. Yaşadıklarını anlatan baba Bilal Cüneyd, İsrail saldırısının ardından hastanede 6 gün boyunca beklediklerini ifade ederek, kızının günlerce tedavi göremeden acı içinde kaldığını sözlerine ekledi. Günlerce aç susuz kaldıklarını ifade eden Bilal Cüneyd, “Kızımı kucağıma aldım ve hastanenin bahçesine çıktım. İsrail güçleri hastaneyi terk ederek Gazze Şeridi'nin güneyine gitmemi söyledi. Ben de yürüyerek güneye gittim” dedi.