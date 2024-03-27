BIST 8.823
DOLAR 32,23
EURO 35,10
ALTIN 2.269,90
HABER /  GÜNCEL

İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor

İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yüzü ve bedeninde oluşan yanıklar nedeniyle kaldırıldığı Şifa Hastanesi’nde İsrail’in saldırıları nedeniyle tedavisi yarım kalan Seca Cüneyd, tedavisi için yardım bekliyor.

Abone ol

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırıların hedefi olan Filistinlilerin hayata tutunma mücadelesi de sürüyor. İsrail’in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 yaşındaki Seca Cüneyd’in yüzünde ve bedeninde yanıklar oluştu. Babası Bilal Cüneyd tarafından Şifa Hastanesi’ne kaldırılan Seca, yanık tedavisine başlansa da tedavi İsrail saldırısı nedeniyle yarım kaldı. Yaşadıklarını anlatan baba Bilal Cüneyd, İsrail saldırısının ardından hastanede 6 gün boyunca beklediklerini ifade ederek, kızının günlerce tedavi göremeden acı içinde kaldığını sözlerine ekledi. Günlerce aç susuz kaldıklarını ifade eden Bilal Cüneyd, “Kızımı kucağıma aldım ve hastanenin bahçesine çıktım. İsrail güçleri hastaneyi terk ederek Gazze Şeridi'nin güneyine gitmemi söyledi. Ben de yürüyerek güneye gittim” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
Diyarbakır'da elektrikli tekneler deneme seferine başladı
Diyarbakır'da elektrikli tekneler deneme seferine başladı
Fatih Erbakan üye sayısını açıkladı: MHP'yi geçtik sıra İYİ Parti'de
Fatih Erbakan üye sayısını açıkladı: MHP'yi geçtik sıra İYİ Parti'de
Kalp hastası bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
Kalp hastası bebek, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
Bursa'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklama geldi
Bursa'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi'nden son dakika açıklama geldi
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Yargıtay başkanını seçemiyor! 6'ncı turda da olmadı!
Yargıtay başkanını seçemiyor! 6'ncı turda da olmadı!