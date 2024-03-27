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Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!

Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!

Belçika'daki PKK provokasyonu Almanya'ya sıçradı. Hannover kentindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na PKK yandaşları saldırı düzenledi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüşülerek Türkiye'nin tepkisi iletildi.

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Diplomatik kaynaklar, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesinin ardından, Türk diplomatların Hannover’de yerel makamlarla ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşmeler yaptığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler yaptı. Bugün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü.

Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.

Olay

Edinilen bilgiye göre, dün gece Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenleyen 12 PKK yandaşı, yürüyüş sonrası Hannover Başkonsolosluğuna gelerek binanın camlarını sert cisimlerle kırmaya çalıştı.

Saldırganlar, Başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca kaçtı.

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