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Emeklilerin beklediği gün geldi: Ödemeler yarın hesaplarda

Emeklilerin beklediği gün geldi: Ödemeler yarın hesaplarda

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli promosyon ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu bankalarının maaş promosyonları artmıştı. Emekliler ne kadar promosyon alacak?

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Kamu bankalarının emekli promosyonları artırdıktan sonra emeklilere bankalara akın etti, başvuru rekoru kırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödemelerinin 28 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da promosyon miktarlarında zam yapması bekleniyor.

Başvuruda rekor

Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

Ödemeler yarın hesaplarda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı mitingde, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

 

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