AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah Partililere çağrı

Büyük İstanbul Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet taktığı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi. Pamukçu, “Yeniden Refah Partili kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oylarını ona göre kullansınlar” dedi.

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Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Milletvekili Suat Pamukçu, Pendik’te iftar programı katıldı. Pamukçu iftar programında yaptığı konuşmada, “Önümüzde bir seçim yok, önümüzde 2028'in provası var. Yani bu aslında bir beka meselesidir. Seçimden öteye bir şeydir. Özellikle İstanbul için söylüyorum. Dolayısıyla eski Refah Partili kardeşlerime de, Yeniden Refah Partili kardeşlerime de çağrıda bulundum. Bir kere daha şimdi sizin yanınızda da tekrar aynı çağrı yapayım. Bu seçimi bir beka seçimi olarak düşünsünler ve oyunu ona göre kullansınlar. Yazık, Cumhuriyet Halk Partisi'nin zulmüne bir kapı aralamak bir vebaldir. Bu vebalin inşallah şuurunda olurlar ve ona göre oylarını kullanırlar diye düşünüyorum” dedi.

"Eğer biz burada bu birlik, beraberliği tesis edemezsek, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliği nasıl tesis edeceğiz?"

Pamukçu, “Geçtiğimiz gün Sayın Cumhurbaşkanımızın lütfuyla bir rozet takıldı. Ama ben bir hesap yaptım, bir ders aldım. Ne ders aldım biliyor musunuz? Bu dersi Gazze'den aldım. İnanın ki 7 Aralık'ta bir ameliyat geçirdim. Kalp ameliyatı geçirdim.3 ay istirahatliydim o dönemde. Ama o 3 ay içerisinde o vahşeti yaşadığım kadar çektiğim bir acı olmadı. Ama ne ders aldım biliyor musunuz? Bilesiniz ki değerli hemşerilerim. Bu İsrail, siyonist İsrail bu zulmü neye dayanarak yapıyor hiç düşündünüz mü? Zannetmeyin ki bu zulmü kendisinin sahip olduğu silah gücüne dayanarak yapmıyor. Arkasında Amerika var diye de yapmıyor. Arkasında Batı dünyası var diye de yapmıyor. Ya niye yapıyor?

İki buçuk milyar Müslüman'ın dağınıklığından cesaret alarak yapıyor. Aldığım ders budur. Bu ders beni getirdi, o kürsüye çıkardı. Şimdi sizlerden, beni dinleyen bütün kardeşlerimden rica ediyorum. Eğer biz burada bu birlik, beraberliği tesis edemezsek, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliği nasıl tesis edeceğiz? Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Ekim'den bu yana durmadı, çalmadığı kapı kalmadı, ortaya koymadığı düşünce kalmadı, fikir kalmadı. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı.