BIST 8.823
DOLAR 32,23
EURO 35,10
ALTIN 2.269,90
HABER /  GÜNCEL

Saat soran kişiye saati söyledi, telefonundan oldu

Saat soran kişiye saati söyledi, telefonundan oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonunda yakalandı. Şantaj ve kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması suçlarından 4 ayrı sabıkası olduğu belirlenen 18 yaşındaki zanlı, jandarma tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

Abone ol

Olay, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Hisar Caddesi'ne doğru koşmakta olan küçük bir çocuğun, önde koşan bir kişiyi göstererek ‘telefonumu çaldı, yakalayın’ diye bağırması üzerine göreve gitmekte olan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekip, yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliyi Cumhuriyet Meydanı’nda yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı cep telefonu, eski kaymakamlık binası ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki yaya geçidinde bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından Merkez Jandarma Karakoluna getirilen ve adının Ahmet A. olduğu belirlenen şahıs, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edildi. Şüphelinin 3 tanesi kişisel verilerin hukuka aykırı yayılması, 1 tanesi şantaj olmak üzere 4 ayrı sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.

"Saat sordu telefonumu çaldı"
Antalya Caddesi'nde okula giderken telefondan bir şey baktığını belirten Çağlayan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Kerem Talha Ateş (11), “Yanıma gelen kişi saatin kaç olduğunu sordu. Yanımda köşeye kadar yürüdükten sonra birden elimden telefonu alıp kaçmaya başladı. Ben de bağırdım. Sağ olsun jandarma abiler yakalayıp telefonumu aldılar” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı
60 milyon liralık tefecilik vurgununda 3 kişi tutuklandı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Kalça çıkığı ameliyatı ile hastanın boyu 6 santimetre uzadı
Kalça çıkığı ameliyatı ile hastanın boyu 6 santimetre uzadı
AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah Partililere çağrı
AK Parti'ye geçen Suat Pamukçu'dan Yeniden Refah Partililere çağrı
Emeklilerin beklediği gün geldi: Ödemeler yarın hesaplarda
Emeklilerin beklediği gün geldi: Ödemeler yarın hesaplarda
Şişli’de uyuşturucu, kalem ve elektronik sigaranın içinden çıktı
Şişli’de uyuşturucu, kalem ve elektronik sigaranın içinden çıktı
Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!
Almanya'da PKK'lılar Türk Başkonsolosluğu'na saldırdı!
İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor
İsrail’in saldırılarında yüzü yanan 4 yaşındaki Seca, tedavi için bekliyor
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Freni patlayan otobüs önce ağaca ve kamyonete, sonra evin duvarına çarptı
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da olacak
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Yangında mahsur kalan yatalak adam kurtarıldı
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?
Oktay Vural'dan İmamoğlu'na yaylım ateşi! İmamoğlu'nun koltuk sevdası Türkiye'den büyük mü?