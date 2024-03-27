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Belediyeyi bırakıp Cumhurbaşkanlığı seçimine koşturan İmamoğlu'nun meydan okuduğu şeye bakın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun yağmur yağışı altında Şile’de miting yaptı. Cumhurbaşkanı’nın ve 17 bakanın Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un seçim kampanyasına desteğini eleştirmeye devam eden İmamoğlu'nun sözlerini Hadi Özışık değerlendirdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun yağmur yağışı altında Şile’de miting yaptı. Cumhurbaşkanı’nın ve 17 bakanın Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum’un seçim kampanyasına desteğini eleştirmeye devam eden İmamoğlu ,"Bunlar isterse Ankara'dan 17 değil, 27 bakanla gelsin. Bir de yetmedi aday var. E bir de yetmedi üstüne, seçilmiş herkesin cumhurbaşkanı olması gereken cumhurbaşkanı var. E hoş geldi, sefa geldi. Ne yapalım?" dedi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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