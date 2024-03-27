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"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi

 CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, "şüpheli" olarak ifadesi alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, ifadeye çağrılan Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Savcılık katına çıkan Kılıç, "şüpheli" olarak ifadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Danışmanı Melih Morsümbül ‘şüpheli’ olarak verdiği ifadesinde, ‘’Olay tarihinde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç beni aradı, bulunduğu yere gitmemi istedi. Gittiğimde tanımadığım kişilerle yemek yiyordu, o sırada bana küçük bir çanta içerisinde bir miktar para teslim etti. Çanta içerisinde, kendisinin ve arkadaşlarının CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde başlatılan bağış kampanyası kapsamında yaptıkları, bağış paraları olduğunu söyledi. Çantayı açıp içerisinde ne kadar para olduğunu saymadım, sadece bana verdiği talimat üzerine çantayı alarak verilen adrese götürdüm. Tam hatırlayamamakla birlikte para çantasını il başkan yardımcısı Özgür Nas’a teslim ettim. Orada bana bu paranın il binasının satın alma sürecinde kullanılacağını söylediler. Paranın sayılması için tek başıma ofisten ayrıldım, paralar sayılırken konuşmalardan 200 bin lira civarı olduğunu duydum. Parayı teslim ettiğimi kanıtlayabilecek herhangi bir makbuz, belge veya senet vermediler. Zaten parayı benimle gönderen Belediye Başkanımız da benden bu şekilde bir talepte bulunmadı. Sadece verilen talimatı yerine getirdim. Paraların kaynağıyla ilgili herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur. Belediye Başkan yardımcısı olmam nedeniyle verilen talimat üzerine sadece verilen para çantasını ofise götürdüm’’ şeklinde konuştu.

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