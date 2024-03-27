2024 yılı emeklilerin yılı olacak! Pek çok alanda indirim için düğmeye basıldı...
Sabah'tan Merve Bilkay'ın haberine göre 2024 yılı emeklilerin yılı olacak. Emeklilerin hayatını rahatlatacak yenilikler için düğmeye basıldı. Ulaşımdan gıdaya, kargodan telefona kadar pek çok alanda indirimler devreye girecek.
Tarım krediden özel kart
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri de emeklilerle ilgili hazırlıklara başladı. Türkiye genelindeki 4 binden fazla kooperatif market satış noktasında emeklilerin kullanılacağı özel bir kart çıkarılması planlanıyor. Bu kartla emekliler haftanın belirli günlerinde belirli ürünleri ek indirimlerle alabilecek.
Hızlı trende yüzde 10 indirim uygulanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak tüm ulaşım ve iletişim hizmetlerinde emeklilere yönelik bir dizi indirim ve ayrıcalık sağladıklarını açıkladı. Buna göre, demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dâhil tüm ticari hatlarda yüzde 10 indirim uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' kapsamında, emekli aylığı promosyon güncellemesi olacağı müjdesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da sürecin pazartesi günü başlayacağını açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken, özel bankalar da müşteri kaybetmemek için harekete geçti.
Kamu bankalarına gidişi önlemek isteyen özel bankalar, hem promosyon miktarını artırmayı hem de uygun şartlarda kredi gibi vaatlerle müşterilerini çekmeyi amaçlıyor. SGK ile protokollerini yenilemek için de temas trafiği içinde. Bazı bankalar şimdiden iktidarın kamu bankaları için açıkladığı 8-12 bin TL arası güncelleme rakamlarının üzerine çıkmaya başladı.