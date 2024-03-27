2024 yılı emeklilerin yılı olacak! Pek çok alanda indirim için düğmeye basıldı...

Hızlı trende yüzde 10 indirim uygulanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak tüm ulaşım ve iletişim hizmetlerinde emeklilere yönelik bir dizi indirim ve ayrıcalık sağladıklarını açıkladı. Buna göre, demiryollarında seyahat edecek tüm emeklilere yüksek hızlı trenler dâhil tüm ticari hatlarda yüzde 10 indirim uygulanacak.