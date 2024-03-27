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DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması: Açıklama yaparsa...

DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması: Açıklama yaparsa...

Yerel seçimlere 3 gün kaldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yapacağı olası açıklamayı değerlendirdi. Hatimoğulları “Selahattin Başkan bir açıklama yaparsa partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’ın "Selahattin Demirtaş'ın bir açıklama yapması bekleniyor, siz de bekliyor musunuz?" sorusuna, Demirtaş bir açıklama yapsa bile açıklamanın partinin alacağı kararlar paralelinde olacağını düşündüğünü belirtti.

Selahattin Demirtaş'ın da Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak gibi tutukluluk süresi bittiği halde cezaevinde tutulduğunu söyleyen Hatimoğulları, “Biz Selahattin Bey’in bir açıklaması olup olmayacağını bilmiyoruz. Selahattin Başkan bir açıklama yapacak olsa bile partimizin almış olduğu kararların paralelinde olacağı kanaatindeyim. Biz stratejimizi belirlerken, biliyorsunuz seçilmişlerimizin çoğu cezaevindedir.

Biz elbette bu arkadaşlarımızın da görüş ve önerilerini aldık merkez yürütme kurulu ve parti meclisi olarak. Onların görüş ve önerileriyle süreci birlikte inşa ettik. O yüzden yapılacak bir açıklama olup olmadığını bilmiyorum, yapılacaksa da bu paralellikte olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Yerel seçimi öncesi DEM Parti bileşenlerinden Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nden (SYKP) CHP'nin yeniden aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini açıklamıştı. SYKP'nin kurucuları arasında HDP’nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve Ahmet Saymadi yer alıyor.

Sosyal medya hesabından "Faşizmin inşasına karşı 31 Mart'ta AKP-MHP blokuna kaybettirelim" notunu düşen SYKP, "İstanbul başta olmak üzere yerel yönetimleri geri almanın AKP-MHP iktidar blokunun faşizmi inşa etme sürecindeki önemi ortadadır" demişti.

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