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Sinop’ta şüpheli çanta paniği yaşandı

Sinop’ta şüpheli çanta paniği yaşandı

Olay, saat 13.30 saatlerinde Sinop kent merkezi Bahçeyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Mimarlar Odası bahçesine bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi.

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Olay, saat 13.30 saatlerinde Sinop kent merkezi Bahçeyolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop Mimarlar Odası bahçesine bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, gerekli tedbirlerini aldı. Bomba imha ekibinin kontrol ettiği çantadan ilkokul kitapları ve defterleri çıktı. Çantayı okula giden bir öğrencinin düşürdüğü ya da bıraktığı tahmin ediliyor.

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