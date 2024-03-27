Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Elbette herkesle her şeyi konuşmaya varız, ancak kapımız, teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır mitinginde konuştu. Alanda 70 bin kişi olduğunu belirten Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak kurdular"

Bugün 70 bin kişi alanda...Geçtiğimiz mayıs ayında seçimlerde arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık ama seçim sonuçlarının sizin de gönlünüze sinmediğine inanıyorum. Bu alan onu söylüyor. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28.8 CHP adayına yüzde 71.5 oy çıkmışsa durup düşünmemiz lazım. Bugün oyunu İstanbul'da Mersin'de başka yerlerde oynuyorlar. Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifak kurdular. Bavul bavul dolarlar, Eurolar nereden geliyor nereye gidiyor?

Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta siyasi kazanım yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var.

AK Parti ile ötekilerin farkı o kadar açık ki izaha bile gerek duymuyoruz. Diyarbakır'a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma atılımlarının yeni safhasında desteğinizi istemek için geldik.

PKK'yı eylem yapamaz hale getirdik

Bu söylediklerimi doğruysa gelin yeni dönemin kapılarını birlikte arayalım. Gelin gönül gönüle verip Türkiye Yüzyılı’nı inşa edelim.

Bugün de Diyarbakır’a 21 yıldır yürüttüğümüz demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın yeni bir safhasında desteğini istemeye geldik. 31 Mart’ta burada partiler yarışmıyor, burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle kirli pazarlık siyasetidir.

Milli çıkarları savunurken birileri hemen PKK’nın yanında yer alıyor. Biz DEAŞ denen emperyalist kuklasına zaten göz açtırmıyoruz. PKK’yı da sınırlarımız içinde eylem yapamaz, hareket edemez hale getirdik.

Bu durum karşımızda isteyen herkesin ülkemize karşı kullanabileceği bir maşa olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik etmeyeceğiz. Kürt kardeşimesiniz üzerlerindeki ipoteği parçalayıp atmasını istiyoruz. Biz zihni özgür, vicdanı özgür herkesle oturur konuşuruz.

Ülkenin kazanımlarıyla gururlanacak, kayıplarıyla üzülecek herkesle oturup konuşuruz. Türkiye Yüzyılı’nda bizimle yol yürümek isteyen herkesle oturup konuşuruz.

"Kapımız teröristlere kapalı"

Türkiye'ye 40 yıl terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok. Kapımız teröristlere de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara kapalıdır. Listelerini terör örgütünün belirlediği parti, parti olmaz. Bunları belirleyecek olan emekleriyle oylarıyla yaşatan tabanıdır seçmenidir.

İnsanımızın sorunları çözme, yaralarını sarma çabalarını göstermeyenden kimseye hayır gelmez. Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyoruz. Attığımız her demokratik adımı engelleyenler, CHP’yi utanmadan Kürt kardeşlerimize pazarlıyorlar. CHP’yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi görüşün temsilcisi olduğunu anlatmaya, bavulların görüntüsü yeterlidir.İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz.

"31 Mart dönüm noktası olacak"

31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup,özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır

Son 21 yılda Diyabarkır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Diyabakır'lı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar TL kaynak aktardık. Kayapınar'da bin yataklı şehir hastanemizle birlikte toplam 10 adet sağlık tesisimizi hizmete aldık. Asrın felaketinde yıkılan evleleri sürakle inşa edip hak sahiplerine teslim etmeye başladık.

Bütün bakan arkadaşlarımızla beraber sizlerin hizmetkarı olarak bugüne kadar nasıl hizmet verdiysek aynen devam edeceğiz.