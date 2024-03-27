Yargıtay Başkanı yedinci turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçim süreci devam ediyor. Yedinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle sekizinci tura geçildi.

Abone ol

Yargıtay Başkanlığı için 5 adayla girilen ilk seçimden sonuç çıkmayınca bugün tekrar başvuru yapan 3 adayla yeni seçim yapıldı. Seçimlerin 6'ncı turunda salt çoğunluk sağlanamazken, 9'uncu turda en çok oy alan iki adayın yarışacağı belirtildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçim 25 Mart tarihinden bu yana sonuçlanamadı.

Yargıtay Başkanlık seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı

Seçimin ilk 6 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün yedinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam ediliyor. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.