BIST 8.847
DOLAR 32,27
EURO 35,10
ALTIN 2.269,14
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay Başkanı yedinci turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı yedinci turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin sona ermesiyle 25 Mart'ta başlayan başkanlık seçim süreci devam ediyor. Yedinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle sekizinci tura geçildi.

Abone ol

Yargıtay Başkanlığı için 5 adayla girilen ilk seçimden sonuç çıkmayınca bugün tekrar başvuru yapan 3 adayla yeni seçim yapıldı. Seçimlerin 6'ncı turunda salt çoğunluk sağlanamazken, 9'uncu turda en çok oy alan iki adayın yarışacağı belirtildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçim 25 Mart tarihinden bu yana sonuçlanamadı.

Yargıtay Başkanlık seçiminin 6. turunda da sonuç çıkmadı

Seçimin ilk 6 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün yedinci tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 120, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 94 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Seçime sekizinci tur oylamasıyla devam ediliyor. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te zenci fuhuş çeteleri var HIV patladı iddiası iki yerden açıklama geldi
Karabük'te zenci fuhuş çeteleri var HIV patladı iddiası iki yerden açıklama geldi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sinop’ta şüpheli çanta paniği yaşandı
Sinop’ta şüpheli çanta paniği yaşandı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade verdi
Başakşehir'de iş yerine silahla ateş ederek 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
Başakşehir'de iş yerine silahla ateş ederek 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
Bu ay kredi kartı ekstresine bakan şoke oldu! Bankaların 'faiz' kararına tepki yağıyor
Bu ay kredi kartı ekstresine bakan şoke oldu! Bankaların 'faiz' kararına tepki yağıyor
ABD'de 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu
ABD'de 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu
Otomobil TIR'dan düşen yükün altında kaldı! 1 ölü 4 yaralı!
Otomobil TIR'dan düşen yükün altında kaldı! 1 ölü 4 yaralı!
Gazze'ye havadan yardımda 12 Filistinli öldü ABD'den pes dedirten açıklama
Gazze'ye havadan yardımda 12 Filistinli öldü ABD'den pes dedirten açıklama
Ege Denizi’nde şiddetli fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nde şiddetli fırtına bekleniyor
DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması: Açıklama yaparsa...
DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması: Açıklama yaparsa...