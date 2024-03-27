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İstanbul'da metrobüslerde yeni dönem: 1 Nisan itibarıyla test sürüşü başlıyor

İstanbul'da metrobüslerde yeni dönem: 1 Nisan itibarıyla test sürüşü başlıyor

İstanbul'da elektrikli metrobüsler 1 Nisan itibarıyla test sürüşüne başlayacak. Tamamen elektrikli metrobüslerin 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü'nden Kadıköy'e kadar 52 kilometrelik hatla 2 kıtayı birbirine bağlayan metrobüs, günde yaklaşık 1 milyon yolcu taşıyor.

Metrobüs hattındaki bu yoğunluğu rahatlatmak için bir dizi yatırım yapan İBB, bu kapsamda elektrikli metrobüslerin test sürüşlerine 1 Nisan itibarıyla başlayacak.

Tamamen elektrikli, çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Dizel metrobüslere kıyasla yüzde 60 yakıt tasarruflu olacak elektrikli metrobüsün 420 yolcu kapasitesi bulunuyor.

Elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

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