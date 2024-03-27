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Tarihi Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kapıları 29 Mart'ta açılacak

Tarihi Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kapıları 29 Mart'ta açılacak

İnsan ve İrfan Vakfı, İstanbul'un üç mevlevihanesinden biri olan 17. yüzyılın mirası Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni 29 Mart'ta yeniden hizmete açacak.

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Vakıf'tan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu tarihten itibaren 300 yıl boyunca Osmanlı medeniyetinde irfan ocağı olarak faaliyet gösteren Kasımpaşa Mevlevihanesi, tekrardan hizmete giriyor.

Tasavvuf kültürüne mekan bağlamında da yaşayabilmesi için gerekli imkanları sunmaya devam eden vakıf, 29 Mart'ta yeniden hizmete girecek mevlevihanede, manevi atmosferine uygun programlar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacak, eğitim verecek.

Mevlevihanede, mevlevi medeniyetini tanımaya katkı sunacak kişisel eğitimlerin yer alacağı programların yanı sıra, mesnevi dersleri, mevlevilik, mevlevi mukabelesi, konferans, panel ve sempozyum gibi kapsamlı programlar da gerçekleştirilecek.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi'nin iştirakiyle, İnsan ve İrfan Vakfı ile Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında Vakıf, 2021 yılından bu yana burs ve eğitim desteği ile öğrencilere de hizmet sunuyor.

Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin tekrar hayata kavuşmasıyla da gençlere yönelik bu faaliyetlerin kapsamı genişletilerek, nitelikli sanatçıların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mevlevihanenin tarihi

Kasımpaşa Mevlevihanesi, 1620'li yıllarda Fırıncızade Şeyh Sırrı Abdi Dede'nin gayretleriyle inşa edildi.

İlk kapsamlı tadilatını 1731 yılında geçiren Kasımpaşa Mevlevihanesi, 1796'da 3. Selim, 1835'te ise 2. Mahmud'un himayesinde tekrar yapıldı.

Mevlevihane, kurulduğu tarihten tekkelerin kapatıldığı 1925'e kadar geçen 300 yıl boyunca Osmanlı medeniyetine güzide evlatlar yetiştirdi.

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