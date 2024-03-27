Hasan Cemal oyunu kime vereceğini açıkladı Oktay Vural'dan 'koltuk sevdası' tepkisi

Bir önceki seçimde DEM Parti'nin eski adı Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, yerel seçimde oyunu Ekrem İmamoğlu'na vereceğini açıkladı. Açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, "Hani DEM Partisinin İstanbul'da adayı vardı? İstanbul'da DEM'le gönül ve fikir bağının dayanılmaz hafifliği.. Koltuk sevdasına...Danışıklı ilişkiler" dedi.

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Yerel seçimlere sayılı günler kala sonucu en çok merak edilen illerden başında İstanbul geliyor.

DEM Parti'nin bir önceki adı olan Yeşil Sol Parti'den aday olan gazeteci Hasan Cemal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul seçimlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

Cemal, desteğini ''Oyum İmamoğlu'na'' ifadesiyle açıkladı.

14 Mayıs seçimlerinde aday listesine girmişti

14 Mayıs 2023 seçimlerinde Yeşil ve Sol Parti'nin teklifini kabul ederek İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili aday listesine giren Hasan Cemal, 54 yıllık gazetecilik hayatına nokta koyduğunu açıklamıştı. Seçimlerde aday olan Hasan Cemal seçilememişti.

İmamoğlu'na tepki

DEM Parti'nin İstanbul adayı yerine İmamoğlu'nu tercih etmesi tartışmalara neden oldu. CHP'nin DEM ile olan "kent uzlaşısı" söylemini güçlendiren bu açıklamaya ilişkin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, X hesabından açıklama yaptı.

"Danışıklı ilişkiler derin ilişkiler"

Vural paylaşımda, "DEM Parti milletvekili Hasan Cemal oyunu İstanbul'da CHP adayı İmamoğlu'na verecekmiş. Hani DEM Partisinin İstanbul'da adayı vardı? İstanbul'da DEM'le gönül ve fikir bağının dayanılmaz hafifliği... Koltuk sevdasına... Danışıklı ilişkiler... Derin ilişkiler... Yeniden açılımcılar..." ifadelerine yer verdi.