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İstanbul'dan Sakarya'ya 58 kilo uyuşturucu!

İstanbul'dan Sakarya'ya 58 kilo uyuşturucu!

İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesine 58 kilogram uyuşturucu getirdikleri tespit edilen 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, İstanbul'dan Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kilolarca uyuşturucu getirecekleri tespit edilen 11 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 58 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 75 bin lira nakit pra ele geçirildi.

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