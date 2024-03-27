TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Kırıkkale'de TIR'ıın çarptığı vatandaş, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, Kırıkkale-Samsun D200 kara yolunun 24. kilometresinde meydana geldi. M.A.K. idaresindeki 63 AEZ 354 plakalı TIR, yola çıkan Akgün Aksu'ya, ardından da T.V.K.'nın kullandığı 34 HYL 916 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil su kanalına savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Aksu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.