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Beşiktaş'ta genç futbolculara sosyal medya kullanımı semineri

Beşiktaş'ta genç futbolculara sosyal medya kullanımı semineri

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcuları için Nevzat Demir Tesisleri’nde sosyal medya kullanımına dair seminer düzenledi.

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Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’nın düzenlediği etkinliğin, genç sporcuların profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Dijital İletişim Müdürü Umur Ayaz'ın, seminerde sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

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